На два адреса в Пловдив и пет села без вода днес

Няколко места в Пловдив и областта остават без вода днес, информира Plovdiv24.bg. Причината са аварии на водопровода, като нарушеното водоподаване ще бъде до отстраняване на аварията. В сайта на дружеството са поместени и адресите.



В града под тепетата това са улица "Дилянка" 16 и бул. "Христо Ботев" 18.



В областта Кричим (П.С. "Стамболийски"), селата - Болярино, Храбрино, Брестник, Черничево (ул. "Цар Симеон"), Мътеница.



Аварийните екипи на ВиК Пловдив ще работят до отстраняване на повредите.