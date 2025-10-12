ЗАРЕЖДАНЕ...
|На два адреса в Пловдив и пет села без вода днес
В града под тепетата това са улица "Дилянка" 16 и бул. "Христо Ботев" 18.
В областта Кричим (П.С. "Стамболийски"), селата - Болярино, Храбрино, Брестник, Черничево (ул. "Цар Симеон"), Мътеница.
Аварийните екипи на ВиК Пловдив ще работят до отстраняване на повредите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
