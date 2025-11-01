© виж галерията Възпоменателна церемония в памет на героите, отдали живота си за свободата на България се състоя в Пловдив на Архангелова Задушница. Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи заупокойна молитва за героично загиналите въстаници, опълченци и войници.



На церемонията присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, командири и военнослужещи от Пловдивския гарнизон, общественици и граждани.



Молитвени слова и песнопението "Вечная памет" огласиха Централния гробищен парк, в знак на почит към саможертвата на всички, положили основите на свободна България.



Възпоменателната церемония завърши с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите по време на Априлското въстание и на Руско-турската освободителна война.