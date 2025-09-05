НСО с мерки за сигурност в Пловдив

© Plovdiv24.bg На 6 септември Националната служба за охрана (НСО) въвежда в Пловдив мерки за сигурност по повод 140 години от Съединението на България и Празника на града. Кулминацията на честванията е тържествената проверка (заря) с начало 20:30 часа на пл. "Съединение“.



На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. "Шести септември“ и ул. "Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. "Шести септември“ и ул. "Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. "Шести септември“ и ул. "Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).



Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.



За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.