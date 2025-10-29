Музикалното училище "Добрин Петков" на фокус в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Днес ще говорим за един важен юбилей – 80 години от създаването на Музикалното училище "Добрин Петков" в Пловдив. Училището е основано през 1945 година като основна заслуга за това има големият български диригент Добрин Петков, чието име носи днес.



От основаването си насам училището играе ключова роля за музикалната култура на Пловдив и България. От това училище са излезли много талантливи музиканти, които днес можем да видим на сцените у нас и по света.



Заедно с Нели Попова, директор на училището ще ви разкажем за изявите, посветени на юбилея, за ролята на училището в музикалното образование у нас и за някои жестове на забележителни личности, тръгнали в професионалното си развитие именно от там.



Ще научите и още нещо важно за друго едно знаково училище в Пловдив – Жълтото училище. Най-сетне ремонтът там стартира.



Ще ви срещнем с ректора на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство доц. Жан Пехливанов, който ще ни каже всички подробности за това.



