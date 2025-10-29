ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Музикалното училище "Добрин Петков" на фокус в предаването "Цветовете на Пловдив"
От основаването си насам училището играе ключова роля за музикалната култура на Пловдив и България. От това училище са излезли много талантливи музиканти, които днес можем да видим на сцените у нас и по света.
Заедно с Нели Попова, директор на училището ще ви разкажем за изявите, посветени на юбилея, за ролята на училището в музикалното образование у нас и за някои жестове на забележителни личности, тръгнали в професионалното си развитие именно от там.
Ще научите и още нещо важно за друго едно знаково училище в Пловдив – Жълтото училище. Най-сетне ремонтът там стартира.
Ще ви срещнем с ректора на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство доц. Жан Пехливанов, който ще ни каже всички подробности за това.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 430
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
Изключително нисък е интересът на пловдивчани към ваксината срещу...
12:38 / 29.10.2025
Кървавата свада в Пловдив за паркомясто завърши с присъда за редн...
12:34 / 29.10.2025
От последните минути: Най-добрата новина за Марти, прегазен от АТ...
10:45 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS