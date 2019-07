Музикални легенди забиват тази есен в Пловдив

© Този септември няма да има "Капана Фест", но същите организатори са подготвили изживяване, достойно да го замести в сърцата ни. От 13 до 15 септември Soul City Festival ще преобрази зелените алеи на парк Бунарджика. И това събитие ще предложи традиционните за Капана Фест арт инсталации, базар на занаятчиите, винил сцена и разнообразни атракции за деца и възрастни, но фокусът на Soul City Festival ще е основно Музиката с главно "М".



Във фестивалната програма са включени 3 големи концерта. Страхотната новина за Пловдив е участието на Ричи Котцен, който пристига под тепетата за пръв път специално за фестивала. Българските фенове със сигурност са останали разочаровани, че европейското турне на виртуозният китарист, насрочено за юни и юли тази година, не включва България, но можем да ги успокоим, че на 14 септември в летния театър на Бунарджика ще могат да видят легендата на живо, а концертът със сигурност ще си струва!



На сцената на летния театър ще видим и родните легенди от ФСБ на 13 септември, а за 15 септември българската банда Odd Crew ще ни зарадва с един от култовите си акустични сетове, подготвен специално за фестивала. Подгряващите банди са heptagram и Life Light.



Билетите за всички събития вече са в продажба в системата на Eventim на цени от 20 до 40 лв., а фестивалният билет е на промо цена от 60 лв. за ограничено време.



Повече за програмата



6.9., 20:00, Фестивален warm-up: "Три жени на микрофона“ представя комедийното шоу One Night Stand



One Night Stand е супер успешен комедиен формат, създаден от Оля Антонова, Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова (по-известни като Letiashtata Kozzila Erato и Красита от Майко Мила). В него жени говорят за нещата от живота без грам цензура и абсолютно политически некоректно и най-безцеремонно ни попиляват от смях. Шоуто успява да разпродаде всички билети за Зала 1 на НДК за отрицателно време. Билети за него можете да закупите отделно от фестивалния билет.



13.9., 20:00: ФСБ



Големите FSB, или Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев, се завръщат в Пловдив, за да ни вдъхновят с поредния си незабравим спектакъл.



Заедно с младите гост-музиканти Николай Копринков, Ивайло Звездомиров, Румен Бояджиев-син, Стефан Цеков и Борислав Бояджиев, легендите на българския прогресив рок ще ни докажат, че след многобройни сингли и албуми, хиляди концерти и безброй награди, музиката на FSB звучи все така актуално, не губи своята значимост и послание, а музикантите не изменят на философията и мисията си на творци – да бъдат Високо, високо, високо…



14.9., 20:00: Richie Kotzen



Кариерата на виртуозния американски китарист започва едва на 13-годишна възраст. След три самостоятелни албума, издадени от култовия китарен лейбъл “Shrapnel Records", през 1991 година Richie Kotzen завладява световната рок сцена като китарист на Poison и две години по-късно записва с тях платинения албум Native Tongue. До края на 90-те записва с Greg Howe, Mr.Big, със Stanley Clarke и Vertu, без да спира да попълва и забележителната си дискография от самостоятелни албуми.



През 2013 се присъединява към супер групата The Winery Dogs в компанията на Mike Portnoy и Billy Sheehan за два забележителни албума, едно EP и няколко супер успешни турнета. Неподражаемият стил, брилянтният соулфул глас, респектиращата колекция от над 50 издадени студийни албума и традиционно разпродадените концерти са причината публика и критика да го признават за един от най-успешните и разпознаваеми артисти на световната музикална сцена.



15.9., 18:00: Odd Crew Acoustic, heptagram, Life Light



Odd Crew свирят заедно от над 20 години и са добре познати на българските фенове. На сцената на Soul City Festival, ще направят акустичен сет с парчета главно от последния им албум "The Lost Pages“. Веднага след излизането на албума, бандата разпродаде почти всичките си концерти в страната и година по-късно продължава да пълни зали с акустичните си шоута, които са различни и уникални всеки път.



Концертът на Odd Crew започва в 20:00 на 15 септември. Преди тях на сцената ще излязат Life Light (от 18:00) и Heptagram (от 19:00), за да ни поднесат едно наистина незабравимо изживяване!