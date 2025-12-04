ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мъж бе осъден в Пловдив за интересно престъпление
Мъжът успя да договори споразумение с прокуратурата и получи условно наказание в размер на 3 години с 3 години изпитателен срок.
Альоша се е разкаял за постъпката си и е уверил съда, че повече нямало да прави така.
Случаят е от 5 април Альоша Ангелов се е обадил от мобилния си телефон на 112. По време на разговора той съобщил на диспечера, че на територията на 6 РПУ Пловдив има поставено взривно устройство от друго лице.
Думите му предизвикали незабавна проверка от отговорните институции. За радост сигнала бил неверен, но подвеждането на учрежденията е причина Альоша да носи наказателна отговорност.
Според запознати мъжът употребявал често алкохол и звънял по различни институции. Това е бил вторият път, когато мъжът се обажда на 112 и подава сигнал за бомба.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тестът на блъснатия водач на тротинетка е реагирал положително на...
12:22 / 04.12.2025
Не уважиха молба на задържания за убийството в Първомай
11:58 / 04.12.2025
Откриха 13-годишното момиче
11:43 / 04.12.2025
Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в "Тракия"
11:29 / 04.12.2025
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS