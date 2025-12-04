Мъж бе осъден в Пловдив за интересно престъпление

© Пловдивчанинът Альоша Ангелов, подал фалшив сигнал за бомба до 112, бе осъден по-рано днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Мъжът успя да договори споразумение с прокуратурата и получи условно наказание в размер на 3 години с 3 години изпитателен срок.



Альоша се е разкаял за постъпката си и е уверил съда, че повече нямало да прави така.



Случаят е от 5 април Альоша Ангелов се е обадил от мобилния си телефон на 112. По време на разговора той съобщил на диспечера, че на територията на 6 РПУ Пловдив има поставено взривно устройство от друго лице.



Думите му предизвикали незабавна проверка от отговорните институции. За радост сигнала бил неверен, но подвеждането на учрежденията е причина Альоша да носи наказателна отговорност.



Според запознати мъжът употребявал често алкохол и звънял по различни институции. Това е бил вторият път, когато мъжът се обажда на 112 и подава сигнал за бомба.