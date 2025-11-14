ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал за бомба доведе мъж до съда в Пловдив
На 5 април Альоша Ангелов се е обадил от мобилния си телефон на 112. По време на разговора той съобщил на диспечера, че на територията на 6 РПУ Пловдив има поставено взривно устройство от друго лице, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Думите му предизвикали незабавна проверка от отговорните институции. За радост сигнала бил неверен, но подвеждането на учрежденията е причина Альоша да носи наказателна отговорност.
Днес в Районния съд трябваше да се проведе разпоредителното заседание по случая, но Альоша и неговия служебен защитник не се явиха в зала.
По тази причина ход на процеса не бе даден.
Очаква се при следващото заседание в началото на декември тази година, мъжът да сподели уважителната причина поради която не се е явил в залата днес. Ако Альоша повторно не се яви, то той ще бъде доведен принудително от органите на реда.
Според запознати мъжът употребявал често алкохол и звънял по различни институции.
По непотвърдена информация това е втория път, когато мъжът се обажда на 112 и подава сигнал за бомба.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона но...
14:04 / 14.11.2025
В Пловдив подредиха "жива пешеходна пътека"
13:27 / 14.11.2025
Министър: В Пловдивска област има най-много незнаещи български ез...
12:33 / 14.11.2025
Гастроентеролог от Пловдив: Преддиабетното състояние е ключовият ...
11:49 / 14.11.2025
Най-посещаваната болница в България започна изграждането на нов м...
11:34 / 14.11.2025
Звездна селекция и киношедьоври в 20-ото издание на Киномания в П...
09:53 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS