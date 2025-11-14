Сигнал за бомба доведе мъж до съда в Пловдив

© Plovdiv24.bg Мъж, подал фалшив сигнал за бомба до 112, застава на подсъдимата банка пред Районен съд Пловдив.



На 5 април Альоша Ангелов се е обадил от мобилния си телефон на 112. По време на разговора той съобщил на диспечера, че на територията на 6 РПУ Пловдив има поставено взривно устройство от друго лице, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Думите му предизвикали незабавна проверка от отговорните институции. За радост сигнала бил неверен, но подвеждането на учрежденията е причина Альоша да носи наказателна отговорност.



Днес в Районния съд трябваше да се проведе разпоредителното заседание по случая, но Альоша и неговия служебен защитник не се явиха в зала.



По тази причина ход на процеса не бе даден.



Очаква се при следващото заседание в началото на декември тази година, мъжът да сподели уважителната причина поради която не се е явил в залата днес. Ако Альоша повторно не се яви, то той ще бъде доведен принудително от органите на реда.



Според запознати мъжът употребявал често алкохол и звънял по различни институции.



По непотвърдена информация това е втория път, когато мъжът се обажда на 112 и подава сигнал за бомба.