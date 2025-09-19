ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мухъл и мизерия: Анонсираха строежа на нова сграда на училище в Пловдив
"Изключително смущаващо е в какви условия децата трябва да използват т.нар. салон. Това е просто една стая. Недопустимо е едно от топ училищата в Пловдив да няма нормален физкултурен салон. Поехме ясен ангажимент – ще бъде изградена нова сграда за близо 100 деца, със спортна зала, съблекални и всички съвременни условия. Имаме индикации, че ще получим финансиране и до края на месеца, най-късно началото на октомври, ще обявим обществената поръчка," заяви заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.
Той подчерта, че новата сграда ще даде на учениците модерна и здравословна среда.
"Тук мирише на мухъл, условията са недопустими. Аз не мога да позволя това нещо и ще го прекратим. Догодина ще имаме изцяло нова сграда, която ще отговаря на нуждите и мечтите на децата", каза още заместник-кметът на община Пловдив.
Директорът на училището Марияна Найденова изрази благодарност за ангажимента.
"Това наистина ще бъде мечта. Всички родители питат и очакват физкултурен салон и актова зала. Имаме много тържества и изяви и подобна среда е изключително необходима. Благодарим и очакваме с нетърпение.", допълни директорът на учебното заведение.
Решението е част от последователната политика на заместник-кмета Темелков, за който приоритет е Община Пловдив да инвестира в образователната инфраструктура, като създава модерни и сигурни условия за развитие на учениците.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Много важна информация за клиентите на EVN България
06:00 / 19.09.2025
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама з...
20:11 / 18.09.2025
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко г...
19:35 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Завръщането след 14 години тишина вече е факт
16:51 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS