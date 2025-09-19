ИЗПРАТИ НОВИНА
Мухъл и мизерия: Анонсираха строежа на нова сграда на училище в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:13Коментари (0)1865
Заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков инспектира условията във втория адрес на ОУ "Алеко Константинов".

"Изключително смущаващо е в какви условия децата трябва да използват т.нар. салон. Това е просто една стая. Недопустимо е едно от топ училищата в Пловдив да няма нормален физкултурен салон. Поехме ясен ангажимент – ще бъде изградена нова сграда за близо 100 деца, със спортна зала, съблекални и всички съвременни условия. Имаме индикации, че ще получим финансиране и до края на месеца, най-късно началото на октомври, ще обявим обществената поръчка," заяви заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.

Той подчерта, че новата сграда ще даде на учениците модерна и здравословна среда.

"Тук мирише на мухъл, условията са недопустими. Аз не мога да позволя това нещо и ще го прекратим. Догодина ще имаме изцяло нова сграда, която ще отговаря на нуждите и мечтите на децата", каза още заместник-кметът на община Пловдив. 

Директорът на училището Марияна Найденова изрази благодарност за ангажимента.

"Това наистина ще бъде мечта. Всички родители питат и очакват физкултурен салон и актова зала. Имаме много тържества и изяви и подобна среда е изключително необходима. Благодарим и очакваме с нетърпение.", допълни директорът на учебното заведение. 

Решението е част от последователната политика на заместник-кмета Темелков, за който приоритет е Община Пловдив да инвестира в образователната инфраструктура, като създава модерни и сигурни условия за развитие на учениците.







