© виж галерията Заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков инспектира условията във втория адрес на ОУ "Алеко Константинов".



"Изключително смущаващо е в какви условия децата трябва да използват т.нар. салон. Това е просто една стая. Недопустимо е едно от топ училищата в Пловдив да няма нормален физкултурен салон. Поехме ясен ангажимент – ще бъде изградена нова сграда за близо 100 деца, със спортна зала, съблекални и всички съвременни условия. Имаме индикации, че ще получим финансиране и до края на месеца, най-късно началото на октомври, ще обявим обществената поръчка," заяви заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.



Той подчерта, че новата сграда ще даде на учениците модерна и здравословна среда.



"Тук мирише на мухъл, условията са недопустими. Аз не мога да позволя това нещо и ще го прекратим. Догодина ще имаме изцяло нова сграда, която ще отговаря на нуждите и мечтите на децата", каза още заместник-кметът на община Пловдив.



Директорът на училището Марияна Найденова изрази благодарност за ангажимента.



"Това наистина ще бъде мечта. Всички родители питат и очакват физкултурен салон и актова зала. Имаме много тържества и изяви и подобна среда е изключително необходима. Благодарим и очакваме с нетърпение.", допълни директорът на учебното заведение.



Решението е част от последователната политика на заместник-кмета Темелков, за който приоритет е Община Пловдив да инвестира в образователната инфраструктура, като създава модерни и сигурни условия за развитие на учениците.