ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Автор: Диана Бикова 10:05Коментари (1)1897
© Plovdiv24.bg
Темата за платените паркоместа излиза на преден план след главоломното увеличаване на автомобилите в Пловдив.

Читател на Plovdiv24.bg пита: "При свалена паркоскоба - може ли мястото да бъде ползвано от всеки?" И разширява въпроса: "Ако даден човек си плаща за паркомясто пред блока, но не си е вдигнал скобата на излизане - може ли всеки да паркира на това място?".

Не, не може - това е най-краткият отговор на въпроса. За компетентно разяснение се обърнахме към кмета на район "Централен" Георги Стаменов:

Платените паркоместа се въведоха след премахването на гаражите в Пловдив. Тогава поехме ангажимент гражданите да бъдат компенсирани по някакъв начин и беше приета наредбата за платено паркомясто, защитено със скоба. В район "Централен" бяха демонтирани над 1100 гаража, а към момента има над 640 паркоместа със скоби, тоест почти навсякъде сме осигурили възможност на желаещите да  ползват платено паркиране. 

По принцип не може при "забравена" скоба свободно да се спира на това място. Човекът си е платил, за да го ползва, има сключен договор между него и общината /респективно - районното кметство/ с конкретни права и задължения на двете страни. Таксата е 60 лева на месец, приета с решение на Общинския съвет. Договорът може да се сключи до 5 години, като при промяна на цената от ОбС автоматично се актуализира и за наемателя.

Ако гражданин спре автомобила си на платено паркомясто, защитено със скоба, наемателят е в правото си да извика автомобил за репатриране ("паяк"). 

Преди години имаше идея, когато такова платено паркомясто е свободно през деня, да се ползва от други водачи. Това предложение не беше прието. Осигурена е възможност за почасово платено паркиране в общинските паркинги и улици, при дневен, месечен или годишен абонамент.


Още по темата: общо новини по темата: 254
22.06.2025 Нов паркинг в центъра на Пловдив
16.04.2025 Пловдивчанин се ядоса заради стореното от адвокатско куче
03.04.2025 Пловдивският морален кодекс на паркирането
19.03.2025 Появиха се недоволни от новите цени на паркоскобите в Пловдив
15.03.2025 Пловдивчанин: Станах свидетел на много грозна вандалска проява, но чичкото избяга
14.03.2025 Сигнал: Нелегални паркинг скоби се появиха в центъра на Пловдив
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Мой познат 3,4 месеца спираше на конкретно място,тъй като имаше информация,че е свободно и никой не плаща за него в общината! През това време никой не е махал скобата от общината! Така,че на общинаря нещо му куца логиката!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025
Община Пловдив обяви важна обществена поръчка
08:19 / 27.10.2025
Пускат парното в Пловдив
06:00 / 27.10.2025
Спешно се търси кръв за моториста, пострадал тежко при зверската ...
21:03 / 26.10.2025
Закърпват дупките по улиците на най-младия район в Пловдив
19:22 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: