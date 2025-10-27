Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?

© Plovdiv24.bg Темата за платените паркоместа излиза на преден план след главоломното увеличаване на автомобилите в Пловдив.



Читател на Plovdiv24.bg пита: "При свалена паркоскоба - може ли мястото да бъде ползвано от всеки?" И разширява въпроса: "Ако даден човек си плаща за паркомясто пред блока, но не си е вдигнал скобата на излизане - може ли всеки да паркира на това място?".



Не, не може - това е най-краткият отговор на въпроса. За компетентно разяснение се обърнахме към кмета на район "Централен" Георги Стаменов:



Платените паркоместа се въведоха след премахването на гаражите в Пловдив. Тогава поехме ангажимент гражданите да бъдат компенсирани по някакъв начин и беше приета наредбата за платено паркомясто, защитено със скоба. В район "Централен" бяха демонтирани над 1100 гаража, а към момента има над 640 паркоместа със скоби, тоест почти навсякъде сме осигурили възможност на желаещите да ползват платено паркиране.



По принцип не може при "забравена" скоба свободно да се спира на това място. Човекът си е платил, за да го ползва, има сключен договор между него и общината /респективно - районното кметство/ с конкретни права и задължения на двете страни. Таксата е 60 лева на месец, приета с решение на Общинския съвет. Договорът може да се сключи до 5 години, като при промяна на цената от ОбС автоматично се актуализира и за наемателя.



Ако гражданин спре автомобила си на платено паркомясто, защитено със скоба, наемателят е в правото си да извика автомобил за репатриране ("паяк").



Преди години имаше идея, когато такова платено паркомясто е свободно през деня, да се ползва от други водачи. Това предложение не беше прието. Осигурена е възможност за почасово платено паркиране в общинските паркинги и улици, при дневен, месечен или годишен абонамент.