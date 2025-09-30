Мотористът от снощната катастрофа е загинал

© Моторист е загинал при катастрофата снощи на пътя Пловдив-Асеновград, съобщиха от МВР.



Сигналът за произшествието е постъпил около 21,35 часа. Според предварителната информация мотоциклет е застигнал и се блъснал в бус в района на кръговото кръстовище за кв. "Долни Воден". Водачът на мотора е загинал. Разследването на обстоятелствата около катастрофата продължава.