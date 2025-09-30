ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мотористът от снощната катастрофа е загинал
Сигналът за произшествието е постъпил около 21,35 часа. Според предварителната информация мотоциклет е застигнал и се блъснал в бус в района на кръговото кръстовище за кв. "Долни Воден". Водачът на мотора е загинал. Разследването на обстоятелствата около катастрофата продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
