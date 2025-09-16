Мотоциклетист бере душа в Пловдив

© Илюстративна снимка На 15 септември 2025 г. около 19:55 ч. на пътя Асеновград–Смолян е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.



Мотоциклет "Кавазаки Z 1000“, управляван от 41-годишен мъж от Асеновград, на завой губи контрол над превозното средство, излиза извън платното за движение и се удря в крайпътната мантинела.



В резултат на удара мотористът е с тежки наранявания и е транспортиран в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, с опасност за живота.



Работата по изясняване на причините за произшествието продължава. По случая е образувано досъдебно производство.