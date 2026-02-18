© Plovdiv24.bg виж галерията Известната пловдивска актриса Патриция Пъндева се омъжи. Хубавата новина сподели колежката й Радина Думанян снощи в социалните мрежи.



Кадърът е от гримьорната на театъра. Патриция държи в едната си ръка огромен оранжев букет, а с другата гордо показва брачната си халка. Тя е облечена в нестандартен бял тоалет и е изключително усмихната.



"Най-прекрасната булка по цялото земно кълбо. Обичам те, Патриция Пъндева...Сапова", пише още Думанян.



От думите й разбираме новата фамилия на талантливата актриса. Не можем да бъдем сигурни дали вчера се е случило щастливото събитие, или просто кадрите са пуснати тогава.



Според нашите източници двойката е подписала и се е венчала в църква, а през лятото предстои голямо парти.



Патриция й нейният любим са заедно от лятото на 2021 година. Тя рядко публикува кадри с него в социалните мрежи.



"Не искам да съм сладникава, но благодарение на този човек нямам търпение за всяко следващо лято, дори и зима. Каквото, както и където и да е, просто да го споделяме", казва тя още през далечната 2023 година.



Екипът ни пожелава много любов и дълъг семеен живот на младото семейство.