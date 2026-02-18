ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
Кадърът е от гримьорната на театъра. Патриция държи в едната си ръка огромен оранжев букет, а с другата гордо показва брачната си халка. Тя е облечена в нестандартен бял тоалет и е изключително усмихната.
"Най-прекрасната булка по цялото земно кълбо. Обичам те, Патриция Пъндева...Сапова", пише още Думанян.
От думите й разбираме новата фамилия на талантливата актриса. Не можем да бъдем сигурни дали вчера се е случило щастливото събитие, или просто кадрите са пуснати тогава.
Според нашите източници двойката е подписала и се е венчала в църква, а през лятото предстои голямо парти.
Патриция й нейният любим са заедно от лятото на 2021 година. Тя рядко публикува кадри с него в социалните мрежи.
"Не искам да съм сладникава, но благодарение на този човек нямам търпение за всяко следващо лято, дори и зима. Каквото, както и където и да е, просто да го споделяме", казва тя още през далечната 2023 година.
Екипът ни пожелава много любов и дълъг семеен живот на младото семейство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3433
|предишна страница [ 1/573 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 36 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен симв...
11:48 / 18.02.2026
Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
10:04 / 18.02.2026
Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от год...
09:36 / 18.02.2026
Профилактични прегледи в Пловдив откриха 3 карцинома на млечната ...
09:12 / 18.02.2026
Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
07:25 / 18.02.2026
Оранжев код за Пловдив за пориви със скорост до 115 км/ч
08:27 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS