Интервю за предаванетопос Момчил Цонев, организатор на фестивала за улични изкуства 6Fest.Международният фестивал за улични изкуства 6Fest предстои от 20 до 26 април. И това всъщност е първото нещо, което за първи път правим, т.е. 7 фестивални дни с артисти от цял свят буквално. За първи път успяхме да направим една фестивална селекция от 11 държави от три континента. Имаме много участници от Европа, Австрия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, съседна Румъния, Франция, но имаме и гост от Тайланд, Тайван, Аржентина, като това е една мултижанрова селекция. Т.е. очакват ни разнообразни изкуства – въздушни акробати от Франция, циркови артисти от Аржентина, Италия, Тайван, тайландският артист участва с пантомима, артисти на кокили, живи статуи, музиканти, танцьори. Това е най-доброто, което успяхме да селектираме като програма още миналата година. Това са 16 събития от 80 заявки от цял свят.Да, имахме предварителна селекция и наистина артисти от цял свят ни писаха. Към момента, в който привършихме избора на артисти, имахме 80 заявки и избрахме едно мултижанрово издание, за да може да представим цялата пъстрота на уличните изкуства.Разбира се, най-голям интерес към 6Fest има от областта на съвременния цирк и театъра. Тук включваме акробатика, пантомима, куклен театър. Наистина артистите, които проявят интерес към фестивала, са на изключително високо ниво. Имаме както индивидуални, отделни артисти, така и по-големи групи, които имат в своя репертоар големи спектакли. Примерно, от съседна Румъния имаме гостуваща група Creatorul, която ще ни гостува с артисти на кокили и с акробатичен спектакъл. Те имат особено пъстър и богат репертоар. Това е характерно за групите. Фестивалът се опитва да представи както големи чуждестранни трупи, така и индивидуални артисти.Да, като цяло ние сме се съсредоточили в разнообразни локации. Това е традиция назад във времето фестивалът да оживява различни пространства, така че може да очаквате нашите събития на площад "Централен", Цар Симеонова градина, на площад "Стефан Стамболов", на главната улица "Княз Александър", на Дондукова градина. Ще направим и гостувания извън центъра в няколко квартални паркове, като парк "Каменица", "Белите брези" например.Основната улична програма е отдавна готова и завършена, но освен цяло седмичната програма, освен рекордния брой участници от различни държави, тази година за втори път след 2024-та, правим паралелна съпътстваща градска програма. Тя, разбира се, е изключително отделна, тя е различна, защото не е свързана с уличните изкуства, но това е ангажиментът на 6Fest към местната общност. Т.е. фестивалът отправя покана към активните творци и творчески пространства в града, към галерии, арт центрове, читалища, музеи и барове, да се включат със собствени събития. Наистина тази покана беше отворена до 15 март и през социалните мрежи на фестивала, основно Facebook и Instagram, можеше да се открие линка към Google формуляра и да ни се пише на сайта, на имейла, в социалните мрежи. И всеки, който имаше идея, има собствено пространство за собствено събитие. Целта е да направим един наистина градски празник за Пловдив и пловдивчани."Нощ на историите" е наш формат. И наистина може да се каже, че е първото обявено събитие от тази паралелно съпътстваща градска програма, не за първи път се случва. Още през 2019 година направихме "Нощ на историите". Това издание ще бъде насочено по-скоро към творци. Идеята на формата е да представи популярни личности, които разказват свои лични истории, понякога семейни, родови истории или градски истории. Последното ни издание преди две години беше с участници от местните музеи, които разказаха любопитни градски истории. Този път сме се насочили, все още не сме обявили всички участници, към творци от Пловдив, които да пречупят градската история през собствения си личен поглед. И това събитие ще бъде на 21 април, вторник.Да, на градската програма към уличния фестивал 6Fest.Да, фестивалната програма към уличния фестивал 6Fest като концепция е пряко свързан с градската среда и местната общност. Тъй като той не се случва на затворени пространства, той се случва на улицата – там, където ние всеки ден минаваме, където се срещаме с познати, с приятели, където пием по едно кафе, на улиците, площадите, парковете на града, там се случва 6Fest. И освен да оживява уличните пространства, градската програма на фестивала е един жест на съпричастност, интерес към активните хора на Пловдив, които имат собствени пространства, да ги покажем и тях. Това е един ангажимент към общността.Да, събитията от основната улична програма, разбира се, са с вход свободен, което е възможно благодарение на това, че фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и на Национален фонд "Култура". Това винаги е важно да се казва, защото изкуството не е безплатно. Това са разходи за пътни, разходи за хотелско настаняване на артисти, които идват от чужбина, за техните хонорари, това е натрупан многогодишен опит, който трябва да бъде възнаграден. И за да бъде безплатно за гражданите, то се покрива през публични институции. За седма година сме в Културния календар на Община Пловдив. Разбира се, градската програма, вече обявеното събитие "Нощ на историите" също е с вход свободен.Фестивалът, как казахме, чества своето 20-то юбилейно издание. Досега е гостувал в 10 града в страната. Съществува от 2017-а. година А в тази бройка, на 20-те издания, включваме издания както в Пловдив, така и в София, Бургас, Царево, Ямбол, Сливен и т.н. Общо взето успели сме във времето, въпреки вход свободен, въпреки трудностите, като COVID, като финансови кризи, да успеем, защото все пак изкуството съществува заради хората.Да, това е т.нар. EFFE Label или отличие на Европейската фестивална асоциация. Тя се присъжда на забележителни арт фестивали, които демонстрират ангажираност към изкуството, участие на местната общност и международна активност, която ние се опитваме да докажем и да покажем чрез многобройните си чуждестранни участници, ангажимента към хората и разбира се чрез програма, която е високо стойностна.Не бих казал, че имаме такава държава, защото ние имахме многобройни заявки. Аз лично дори не затворих самата отворена покана към артисти и те продължиха да ни пишат, за да мога да се запозная като организатор на фестивала с артистите, които имат желание да гостуват в Пловдив. Когато ние правехме програмата, селекцията имах 80 заявки, към момента са над 130-140 вече. Така че концепцията ми като селекционер на фестивала е максимално разнообразие всяка година, за да показваме нови артисти. И в голяма степен мога да кажа, че това са премиерни участия, не само за Пловдив, но и за България.Например, едно от малкото събития за България и за Пловдив, и по-специфично, е въздушен акробатичен спектакъл на една френска компания, която предстои в програмата на фестивала на 23 април. За първи път имаме един пърформанс, който се читава музика и литература. Литературата по-рядко може да се каже, че се свързва с улични изкуства, но това е една импровизация, писане на живо пред публика. Доста интересно събитие ще имаме от артисти от Австрия и Аржентина, писател и музикант. Разнообразни са цирковите събития. Сред тях има спектакъл, който е вдъхновен от дзен философията. Това е нещо интересно като цирков спектакъл. Имаме и българска група, която ще представи танцово-музикален спектакъл, който е вдъхновен от музикалното наследство на Западна Африка.Мисля, че те се спускат от фасадата на сграда. И реално фасадата на сградата е тяхната сцена.Щях да съм радостен, ако мога да обявя сградата.За добро или за лошо, сега, понякога е хубаво да се съобщават, но може би сега ще се въздържа от новини. Имахме няколко сгради, които се надявахме да бъдат сцена на този спектакъл, но получихме отказ. В голяма степен отказът беше заради ремонтни дейности или проблеми по сградата. Няма да казвам за кои става това. Но за добро или за лошо все още сме в търсене на сградата, която да бъде домакин на това събитие, което всъщност за първи път въздушна акробатика в рамките на 6Fest и е едно от малкото такива събития в Пловдив и у нас.Поне 10 м сграда се търси и тези дни общо взето са посветени освен на цялостната организация и популяризиране на фестивала, и на продължаващото търсене на тази сграда. Дори да не е в центъра, това пък ще оживи някой от кварталите в Пловдив.