Момче колабира в Пловдив. Майката: Имаше много свидетели, но само една жена помогна

Синът на пловдивчанка е колабирал внезапно вчера. Жената се притеснила, а в този момент на помощ се притекла друга дама.



Ден след кризисната ситуация майката използва социалните мрежи, за да благодари за помощта.



"Здравейте, искам да благодаря на жената, която вчера помогна на мен в ДКЦ "Тракия"! Синът ми изгуби съзнание - колабира и докато бях в шок от случващото се, на земята в тотална безизходица, тя донесе вода и пое грижата за дъщеря ми, която е на 3 години, за да не става свидетел на случващото се и да не се изгуби.



Бяхме пред входа имаше много свидетели, но само тази жена се спря. Вие сте човек с голямо сърце и душа! Благодаря за адекватната реакция и помощта! За мен беше много. Не на последно място искам да благодаря и на доктора, който оказа първа помощ на сина ми!



В днешно време трябва да се разказва за такива хора и ситуации, за да разберем, че това е нормалното, а не обратното!



Толкова сме станали безсърдечни, че такива случки ни събуждат и показват, че не всичко е изгубено! Нямаше как да разбера имената ви, но много ви БЛАГОДАРЯ!", пише още тя.