Момче колабира в Пловдив. Майката: Имаше много свидетели, но само една жена помогна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:18
© Facebook
Синът на пловдивчанка е колабирал внезапно вчера. Жената се притеснила, а в този момент на помощ се притекла друга дама.

Ден след кризисната ситуация майката използва социалните мрежи, за да благодари за помощта.

"Здравейте, искам да благодаря на жената, която вчера помогна на мен в ДКЦ "Тракия"! Синът ми изгуби съзнание - колабира и докато бях в шок от случващото се, на земята в тотална безизходица, тя донесе вода и пое грижата за дъщеря ми, която е на 3 години, за да не става свидетел на случващото се и да не се изгуби.

Бяхме пред входа имаше много свидетели, но само тази жена се спря. Вие сте човек с голямо сърце и душа! Благодаря за адекватната реакция и помощта! За мен беше много. Не на последно място искам да благодаря и на доктора, който оказа първа помощ на сина ми!

В днешно време трябва да се разказва за такива хора и ситуации, за да разберем, че това е нормалното, а не обратното!

Толкова сме станали безсърдечни, че такива случки ни събуждат и показват, че не всичко е изгубено! Нямаше как да разбера имената ви, но много ви БЛАГОДАРЯ!", пише още тя.







Тези, които не били помогнали може да не знаят какво да правят. Много от тях също може да са в шок какво става и какво се очаква да се направи. Не очаквайте всеки де е в час с подобни ситуации. Представяте ли си да се пробва да помогне някой, който нищо не знае и направи нещата по-зле? Затова просто се молета ако ви се случи на вас и вие в момента сте блокирали, защото сте в шок, да има някой, който е наясно какво да прави и да е хладнокръвен. Молете се, защото такива хора не са много.
Похвална постъпка от страна на жената, притекла се на помощ при този случай с припаднало дете! Дано момченцето е наред вече и всичко да е само един спомен за родителите!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

