ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърших граждански арест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25Коментари (5)4638
©
Групи измамници обикалят големи търговски вериги в цялата страна, представяйки се за глухонеми и събирайки дарения за несъществуващ "Международен център за глухи, неми и бедни деца“. Те използват папки с подписки и фалшив сертификат от измислена асоциация, за да изглеждат убедителни. След като минувачите се подпишат, измамниците настояват за дарение от 20 лева.

Дейността им е концентрирана в оживени места — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващи органи става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които престояват по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.

Уличният музикант Георги Димитров, известен като "Пловдивския Моцарт“, става свидетел на схемата, докато свири в центъра на Пловдив. Той забелязва как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и приканват минувачите да дарят пари.

"Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров пред NOVA. Заедно със свой приятел той задържа две от момичетата и извиква полиция.

"Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва музикантът.

На същите измамници се натъква и младежът с увреден слух Кръстьо Петров. Той забелязва, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Съмнява се в автентичността на подписката и сигнализира охраната, но реакция не последва.

"Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева“, казва Петров.

Проверка установява, че "Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в подписките, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.

"Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, коментира Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.

Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов повечето участници в схемата са млади румънски граждани. Събраните средства не се използват за благотворителност, а отиват директно при измамниците.

До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.

Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиски са открити около 300 000 евро, част от тях преминали през банкови преводи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 1 ч. и 0 мин.
0
 
 
Този същия не за първи път се бори с конкуренцията :) Същевременно усърдно събира дарения за операция на кучето си от как се е родило преди 5 години. Хайванчето си изглежда добре,но вероятно ще му присаждат гласни струни!
0
 
 
Точно казано от по долния коментатор! Всички музиканти са шарлатани по главната пият,пушат и пари искат.Онази вечер съм застанал до коша на стълбите на Каменица и си допушвам цигарат,до мен онзи мангал с кларинета гледа как отсрещната група свирят и пеят и им подхвърлят пари,и взе да псува тихо ,че онези му били взели мястото,попитах го тогава защо псуваш на бащати ли е местото той започна да се нерви и ръси глупости казах му ,че още една дума и ще припадне!
nevena_t
Празник на пенсионера в Ж.Р.Тракия.Лично кметът Костадин Димитров ни поздрави.
преди 2 ч. и 7 мин.
0
 
 
В цар Смеоновата градина,просят от хората седнали на пейките,някои са направо нагли.Също от клиенти на заведението до детската площадка!
+2
 
 
Глухонеми са колкото аз съм президент на Щатите. Престанете да хвърляте пари на просяците, иначе никога няма да се отървем от тях.
-1
 
 
Защо постоянно давате поле за изява на този просяк? А той декларира ли всичко, спечелено от просията? Същия измамник е като тези, които е "разкрил" - не работи нищо, и чака на подаяния. Просто онези са намерили друг начин да взимат парите на балъците.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затв...
14:19 / 28.11.2025
Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовр...
13:34 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали...
13:25 / 28.11.2025
С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загин...
13:10 / 28.11.2025
Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат ...
11:58 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Бюджет 2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: