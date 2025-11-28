Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърших граждански арест

© Групи измамници обикалят големи търговски вериги в цялата страна, представяйки се за глухонеми и събирайки дарения за несъществуващ "Международен център за глухи, неми и бедни деца“. Те използват папки с подписки и фалшив сертификат от измислена асоциация, за да изглеждат убедителни. След като минувачите се подпишат, измамниците настояват за дарение от 20 лева.



Дейността им е концентрирана в оживени места — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващи органи става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които престояват по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.



Уличният музикант Георги Димитров, известен като "Пловдивския Моцарт“, става свидетел на схемата, докато свири в центъра на Пловдив. Той забелязва как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и приканват минувачите да дарят пари.



"Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров пред NOVA. Заедно със свой приятел той задържа две от момичетата и извиква полиция.



"Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва музикантът.



На същите измамници се натъква и младежът с увреден слух Кръстьо Петров. Той забелязва, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Съмнява се в автентичността на подписката и сигнализира охраната, но реакция не последва.



"Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева“, казва Петров.



Проверка установява, че "Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в подписките, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.



"Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, коментира Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.



Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов повечето участници в схемата са млади румънски граждани. Събраните средства не се използват за благотворителност, а отиват директно при измамниците.



До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.



Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиски са открити около 300 000 евро, част от тях преминали през банкови преводи.