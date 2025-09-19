ИЗПРАТИ НОВИНА
Много важна информация за клиентите на EVN България
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
EVN България информира, че в периода от 18:00 часа днес до 06:00 ч. на 23.09.2025 г. (вторник)  ще извърши техническо обновяване и подобряване на системата за обработка на данни.

В посочения период заплащания на фактури за консумирана енергия ще са възможни само по банков път. Периодът за обновление на системата е избран така, че да обхване неработни дни с цел да се минимизира неудобството за клиентите. 

В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде  с ограничени функции, като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи.

Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. В тази връзка съветваме клиентите да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с упоменатия срок.

Обновяването на билинг системата ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.







