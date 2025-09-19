ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Много важна информация за клиентите на EVN България
В посочения период заплащания на фактури за консумирана енергия ще са възможни само по банков път. Периодът за обновление на системата е избран така, че да обхване неработни дни с цел да се минимизира неудобството за клиентите.
В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде с ограничени функции, като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи.
Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. В тази връзка съветваме клиентите да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с упоменатия срок.
Обновяването на билинг системата ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама з...
20:11 / 18.09.2025
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко г...
19:35 / 18.09.2025
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
15:45 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Завръщането след 14 години тишина вече е факт
16:51 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS