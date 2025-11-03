© виж галерията Архивна снимка Бележка, поставена под чистачките на някои автомобили, породи голяма дискусия във Фейсбук, видя Plovdiv24.bg. Действието се развива в район "Северен" и по-конкретно на улица "Брезовска".



Хората с право коментират, че вероятно това е дело на някой недоволен съсед, който иска да има къде да паркира автомобила си. От кметството не са разпространили абсолютно никаква официална информация, с която да предупредят хората за предстоящ евентуален ремонт.



Какво казва потърпевш?



"Съвсем случайно минах покрай колата си (паркирана снощи) и видях това на чистачките. Някои от съседните коли също имаха такова сложено. Никъде обаче не намирам официална информация за предстоящ ремонт. Някой знае ли нещо повече какво ще се прави? Улица "Брезовска" 46



Или аз съм кьорав и не видях никъде на паркинга на видно място обозначено, че ще предстои ремонт, или наистина слагат само по колите такива бележки. Ако е второто, как се очаква хората да знаят, ако примерно са си паркирали колата за няколко дни и не го видят? Доста недомислен начин да се оповести нещо такова".



Plovdiv24.bg припомня, че последната официална информация от районната администрация е ето тази!



Вижте въпросната бележка в прикачената галерия!