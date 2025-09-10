© виж галерията Изпращаме лятото с незабравими концерти и качествена крафт бира на тридневния бирфест "BEERLAND“ от 12 до 14 септември.



На живо ще видите Уикеда, Обратен ефект, Цецо Елвиса, Little big band, Slathe, No Gravity и още много групи. Меломаните ще се насладят на страхотен DJ сет Rock & Blues Vibes през целия ден. Всички пловдивски музикални школи също ще се представят на голямата сцена на "БИРОЛАНДИЯ“.



Разнообразие от първокласна крафт бира на български и чуждестранни пивовари и вкусна храна ще съпътстват концертите в парка. Очакват ни забавления за малки и големи, безплатни тренировки по пилатес, детски работилници, рисуване на открито, занаяти, фермерски продукти и вкусни десерти!



За настроението на всички гости ще се погрижи познатият водещ – Димитър Удо Ангелов!



Входът е свободен. Дясната лента на бул. "Санкт Петербург“ в посока "Тракия“ ще бъде свободна за паркиране. Карайте внимателно, ще има постоянен контрол на скоростта!



"BEERLAND" се организира от Община Пловдив, Район Тракия, кметът на "Тракия“ – Георги Гатев и Ясмина ЕООД.



Проектът се съфинансира от Общинска фондация "Пловдив 2019"