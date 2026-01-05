ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
Едната уцели моя автомобил, при което спряхме и звъннахме на 112, диспечерката беше така любезна и ни каза да изчакаме на място, изпращала екип, но според мен екипът пътува от София, понеже близо час и половина никой не дойде, а малките гангстери от 3-4-тия етаж сладко си заспаха и загасиха тока! Питам предвид щетата по предния капак - ако беше човек, какво щеше да стане???".
Сигналът до Plovdiv24.bg изпрати наш редовен читател тази сутрин след неприятното начало на номата работна седмица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
17:18 / 04.01.2026
Кметът на Пловдив: Градът е жив и в късните часове
16:50 / 04.01.2026
Самолет на "Луфтханза" от Франкфурт кацна извънредно на летището ...
16:32 / 04.01.2026
Огромна опашка се изви пред най-предпочитаното място в Пловдив
14:27 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 ев...
14:04 / 04.01.2026
Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вд...
13:33 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS