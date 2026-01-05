© Plovdiv24.bg виж галерията "Здравейте, напълно възмутен съм от безхаберието на спешен номер 112! В 5.20 часа тази сутрин, докато пътуваме за работа, малко след спирката на ПУ в посока Сточна гара от сградата над нас започнаха да хвърлят чаши по колите.



Едната уцели моя автомобил, при което спряхме и звъннахме на 112, диспечерката беше така любезна и ни каза да изчакаме на място, изпращала екип, но според мен екипът пътува от София, понеже близо час и половина никой не дойде, а малките гангстери от 3-4-тия етаж сладко си заспаха и загасиха тока! Питам предвид щетата по предния капак - ако беше човек, какво щеше да стане???".



Сигналът до Plovdiv24.bg изпрати наш редовен читател тази сутрин след неприятното начало на номата работна седмица.