Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) официално потвърди, че 106 мостови съоръжения в страната са в критично състояние, а още 410 - в лошо, съобщиха от институцията.

За Пловдивска област има 4 опасни моста в критично състояние и още над 35 моста в лошо състояние.

Данните бяха изнесени по искане на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) след заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Според обобщените данни за 2025 г. над 500 моста от републиканската пътна мрежа имат компрометирана безопасност, което поставя под риск движението по ключови трасета. В справката към решението фигурират съоръжения над реки, жп линии и основни пътни артерии, включително по първокласни пътища и автомагистрали.

Класификацията на АПИ определя "критично състояние“ като най-ниската възможна оценка, при която съществува реална опасност от отказ на конструктивни елементи. Въпреки това поддръжката на мостовете продължава да се базира основно на периодични огледи, вместо на навременни ремонти.

Финансовият мащаб на проблема също е значителен. Според консултантски доклад на Световната банка са необходими над 430 млн. лв. за рехабилитация и подмяна на част от съоръженията. Допълнителен резервен списък включва проекти за още 222 млн. лв.

Същевременно националната стратегия за развитие на пътната инфраструктура все още е в процедура по екологична оценка, което отлага приоритизирането на най-рисковите ремонти, отбелязват от ЕЦТП.

Публикуваната информация повдига остър въпрос пред институциите: колко дълго страната може да разчита единствено на мониторинг, когато стотици мостове вече са извън безопасните експлоатационни граници.