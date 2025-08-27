ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад мъж е изчезнал в Пловдив
Той е забелязан последно в понеделник в 1:30 през нощта в квартал "Мараша". Предполага се, че момчето е с тъмна риза и къс дънков панталон. С тези дрехи е и на снимката, която близките разпространяват.
Ако някой е видял Теодор и има повече информация за него, може да позвъни на близките 0876 325 622 или да подаде сигнал в МВР.
Според информация в социалните мрежи Теодор е женен и има дете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община в Пловдивска област има най-ниските местни данъци в Българ...
14:12 / 27.08.2025
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
14:09 / 27.08.2025
Реставрират входната врата на сградата на община Пловдив, достъпъ...
13:43 / 27.08.2025
Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив
12:51 / 27.08.2025
Ново нещастие застигна полицая, осъден на доживотен затвор
12:30 / 27.08.2025
Две жени пострадаха при пътно произшествие в Пловдив, арестуваха ...
12:09 / 27.08.2025
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
