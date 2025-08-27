Млад мъж е изчезнал в Пловдив

© Роднини и близки търсят млад мъж, изчезнал в Пловдив. Теодор Аръчков е родом от Смолян, но живее в града под тепетата, споделят приятели пред репортер на Plovdiv24.bg.



Той е забелязан последно в понеделник в 1:30 през нощта в квартал "Мараша". Предполага се, че момчето е с тъмна риза и къс дънков панталон. С тези дрехи е и на снимката, която близките разпространяват.



Ако някой е видял Теодор и има повече информация за него, може да позвъни на близките 0876 325 622 или да подаде сигнал в МВР.



Според информация в социалните мрежи Теодор е женен и има дете.