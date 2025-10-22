ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад клиент на "Кауфланд" се изложи сериозно в един от магазините в Пловдив
Часове по-късно в Шесто РУ пък постъпила информация за трима тийнейджъри, опитали да изнесат стоки за около 160 лева след касовата зона на магазин за детски играчки на ул. "Георги Странски“. Установена е самоличността на непълнолетните – момче и две момичета, а по случая е започната предварителна проверка за престъпление по чл. 194 от НК.
