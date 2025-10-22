Млад клиент на "Кауфланд" се изложи сериозно в един от магазините в Пловдив

© Google Автори на посегателства от два търговски обекта са задържани вчера от служителите на реда в Пловдив. По обяд в ареста на Пето РУ бил отведен 36-годишен мъж, срещу когото е образувано бързо производство за откраднати 13 шоколада от хипермаркет на булевард "Цариградско шосе“.



Часове по-късно в Шесто РУ пък постъпила информация за трима тийнейджъри, опитали да изнесат стоки за около 160 лева след касовата зона на магазин за детски играчки на ул. "Георги Странски“. Установена е самоличността на непълнолетните – момче и две момичета, а по случая е започната предварителна проверка за престъпление по чл. 194 от НК.