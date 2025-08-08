Мизерници от Пловдив: Селяндурката си изхвърли цял топ хартия, а мъжът й ми каза "Я, бягай"

© Facebook Пловдивчанка възмути с арогантното си поведение пътуващи по пътя Варна-Несебър. Те споделиха случката си с нея в социалните мрежи.



"Селяндурката си изхвърли цял топ с хартии през прозореца. След като се изравних с тяхната кола на светофара и спрях да ѝ кажа, че замърсява и как може да го прави, мъжът ѝ ми каза: "Я, бягай".



И след като им споделих, че ще бъдат качени по всички групи, леко си замълчаха, жената взе да ми се прави на интересна с някакви жестове, но приключихме бързо.



Имаше две малки красиви момиченца на задната седалка.



"Много хубав пример им давате, госпожо. Браво !", казва под публикацията друга дама.



Коментарите под снимката са множество:



"Пловдивчанка, сигурно е от "Кичука", там имат подобни маниери."



"Мизерници от Пловдив."



"За простащината и просташкото държание почивен ден няма! Жалко, че утре и децата им ще са такива майки."