Мизерници от Пловдив: Селяндурката си изхвърли цял топ хартия, а мъжът й ми каза "Я, бягай"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02
© Facebook
Пловдивчанка възмути с арогантното си поведение пътуващи по пътя Варна-Несебър. Те споделиха случката си с нея в социалните мрежи. 

"Селяндурката си изхвърли цял топ с хартии през прозореца. След като се изравних с тяхната кола на светофара и спрях да ѝ кажа, че замърсява и как може да го прави, мъжът ѝ ми каза: "Я, бягай".

И след като им споделих, че ще бъдат качени по всички групи, леко си замълчаха, жената взе да ми се прави на интересна с някакви жестове, но приключихме бързо.

Имаше две малки красиви момиченца на задната седалка.

"Много хубав пример им давате, госпожо. Браво !", казва под публикацията друга дама. 

Коментарите под снимката са множество:

"Пловдивчанка, сигурно е от "Кичука", там имат подобни маниери."

"Мизерници от Пловдив."

"За простащината и просташкото държание почивен ден няма! Жалко, че утре и децата им ще са такива майки."







Кой знае какви диви пловдивски селяни са тия, я от полето я от планината. Е затова винаги съм казвал че в софия е по добре с разделението на селяните - СО и си траеш. Тука половин милион селяка с РВ, и идват в града все едно им е бащиния.
Твърде вероятно е да са от Първомай, там всички казват, че са от "ПлоудЯФ" :)
Само че РВ е и в Карлово, и в Сопот, и в Асеновград. Не че цялата тази маса не можеш да я срещнеш в Кючука. Която и част от Пловдив да нарича така авторът на сигнала.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

