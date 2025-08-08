ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мизерници от Пловдив: Селяндурката си изхвърли цял топ хартия, а мъжът й ми каза "Я, бягай"
"Селяндурката си изхвърли цял топ с хартии през прозореца. След като се изравних с тяхната кола на светофара и спрях да ѝ кажа, че замърсява и как може да го прави, мъжът ѝ ми каза: "Я, бягай".
И след като им споделих, че ще бъдат качени по всички групи, леко си замълчаха, жената взе да ми се прави на интересна с някакви жестове, но приключихме бързо.
Имаше две малки красиви момиченца на задната седалка.
"Много хубав пример им давате, госпожо. Браво !", казва под публикацията друга дама.
Коментарите под снимката са множество:
"Пловдивчанка, сигурно е от "Кичука", там имат подобни маниери."
"Мизерници от Пловдив."
"За простащината и просташкото държание почивен ден няма! Жалко, че утре и децата им ще са такива майки."
Коментари (6)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 6 ч. и 31 мин.
+2
преди 6 ч. и 37 мин.
-1
преди 8 ч. и 8 мин.
+4
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Продължава пръскането срещу комари в Пловдив
13:37 / 08.08.2025
Конкурс за попълване на ръководни позиции в болница в Пловдив
12:44 / 08.08.2025
Намериха тяло на мъж в река Марица
12:45 / 08.08.2025
Две добри новини за шофьорите на Пловдив
14:30 / 08.08.2025
84-годишен шофьор отне предимство в Пловдив, 82-годишна жена е в ...
12:10 / 08.08.2025
По-малко от месец ни дели от третото издание на Station Street Fe...
11:53 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS