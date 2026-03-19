За първи път в историята на Италианския фестивал на красотата и прическата сцената на откриването ще бъде поставена под знака на висшата мода. Рокля с подписа на световноизвестния дизайнер Роко Бароко ще бъде представена от Мис България Симона Бакърджиева в официалната церемония на 20 март в Международния панаир в Пловдив.Този специален моден акцент ще даде визуално и символично начало на XXXII издание на форума, организиран от Christian of Roma, и ще подчертае връзката между висшата мода, прическата и професионалната красота.Роко Бароко е име, което повече от пет десетилетия е символ на неподражаем италиански стил, артистичност и лукс. Миналата година той вече остави своя отпечатък в България, когато гостува у нас със своя авторска колекция и специално създадени тоалети за Bridal Fashion. Тогава Christian of Roma беше сред официалните партньори на ревюто и отговаряше за визиите зад кулисите.Тази пролет неговото вдъхновение ще оживее отново на сцената на фестивала чрез присъствието на Симона Бакърджиева и една рокля, която ще превърне откриването в среща между мода, стил и красота.Официалното откриване на фестивала ще бъде направено от Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, който ще пререже лентата на събитието точно в 11 часа на 20 март пред Палата №2.Веднага след церемонията публиката ще види Fantasy Hair Show на Наталия Муратова – световен шампион по фризьорство, известна със сценичните си артистични трансформации. Програмата ще продължи с демонстрации на щанда на Christian of Roma и с Masterclass "Make it Real“ на Руди Мостарда.През следващите дни фестивалът ще предложи семинари на Джузепе Масколо, Саверио Палма и други международни професионалисти, както и двете ексклузивни вечерни събития – гала вечерята "A Night in Bloom“ и Night Show & Party "District Vibe“."Фестивалът не е просто витрина на нови продукти. Той е инструмент, с който помагаме на професионалистите да бъдат по-добри, по-подготвени и по-конкурентни. Именно затова съчетаваме обучение, артистични формати и силни визуални акценти“, казва Елена Кристиано.Сред новостите във фестивалното пространство отново ще бъде и системата Koemia – технология за анализ на косата с изкуствен интелект, която ще бъде демонстрирана като част от иновативните решения за салонна грижа.И тази година събитието ще има силно социално послание чрез партньорството с фондация "Светът на Мария“. Посетителите ще могат да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хора с интелектуални затруднения, които фондацията подкрепя.