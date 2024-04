Мис България и посланикът на Италия откриват бляскаво събитие в Пловдив

© За първи път първата дама посланичка на Италия в България Н. Пр. Джузепина Дзара ще пререже лентата на ХХХ-то юбилейно издание на Италианския фестивал на красотата и прическата. Това ще се случи в 11 часа днес, 5 април пред палата № 2 на Международен панаир – Пловдив.



"Нейно Превъзходителство е почетен гост на това изключително събитие. Фестивалът обещава да бъде уникален опит за всички фенове на красотата и стила. През трите дни на събитието, посетителите ще имат възможност да се насладят на международни демонстрации, да открият най-новите тенденции в сферата на красотата и прическата и да се потопят в света на иновациите в бранша“, съобщи собственикът на козметична компания Christian of Roma Елена Кристиано, по чиято покана посланик Дзара пристига в Пловдив.



Друг специален гост на събитието е Мис България 2024 Елизабет Кравец, която е и лице на Christian of Roma.



Специално за откриването на юбилейното издание на фестивала арт директорът на Christian of Roma Academy Маурицио Пироло ще направи шоу под надслов "Ретроспекция - поглед в миналото". На ревюто зрителите ще имат възможност да видят негови вдъхновяващи творения, подготвени за Christian of Roma през годините, които до днес вълнуват с иновативността си.



"Искам да изкажа моята голяма благодарност на президента на Christian от Roma Елена Кристиано, която ми гласува за пореден път голямо доверие. На шоуто ще покажа уникални структури за коса и хората сьс сигурност ще се учудят как е взможно човек да има толкова много неща на главата си“, споделя Маури.



Междувременно Маурицио Пироло отбелязва 40 години творчество, като до ден днешен визията и погледа му за красивото не спират да радват и вдъхновяват професионалистите в сферата.



На изложението ще бъдат представени новостите в продуктовите серии и тенденции в индустрията на грижата за косата и най-популярните брандове брандове Mounir, Alfaparf Milano, Cotril, BES, Diapason Cosmetics Milano, Upgrade. Ще се представят иновативни методи и терапии, които променят начина, по който салоните за красота се грижат за косата на своите клиенти. За първи път ще бъде представена иновативната система за дълбоко възстановяване на косата с помощта на инфрачервени лъчи – Upgrade, както и най-новите уреди на марката.



На фестивала ще бъде представен и световноизвестният бранд Mounir, чийто ексклузивен представител за България е Christian of Roma. Официалният екип от обучаващи Анита Банкова, Неделчо Железчев и Ивайло Костов ще се присъединят към събитието, готови да споделят какви са новините около бранда и за предстоящите обучения и както всеки може да стане част от армията на Мунир.



В рамките на фестивала компанията Christian of Roma ще отпразнува и своя



30-и рожден ден на 6 април с голямо парти в пловдивския клуб Bushido. Шоуто Timeless ще позволи на гостите да преживеят миналото и бъдещето едновременно. Част от него е посветена на оценяването на емблематичните прически, които от години бележат индустрията. Най-желаните визии и цветове за косата на века. За музикалната част ще се погрижат Преслава и диджей Дамян.



Българският екип на италианския бранд Alfaparf Milano ще презентира модерните цветове, които може да се постигнат с палитрата на Evolution of the Color.



На 6 април от 14 часа маестро Саверио Палма ще представи за първи в България "PLAY" BES Trend Collection заедно с българския екип на бранда. Маестрото ще презентира новите тенденции в колористиката, подстригването и стилизирането. Ще видим една игра на светлини, форми и цветове, създадени в пространството. Игра, в която ставате главни герои, за да създадете резултати, които очароват и изумяват.



Водещ на ХХХ-то юбилейно издание на Италианския фестивал на красотата и прическата от 5 до 7 април ще бъде Ива Екимова.