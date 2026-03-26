С минута мълчание пловдивските общински съветници почетоха паметта на бежанците от Беломорска Тракия, напуснали родните си места при гоненията след 1913 г. Така в Общинския съвет на Пловдив беше отбелязан Денят на Тракия, който се чества всяка година на 26 март, предава Plovdiv24.bg.
Началото на заседанието беше съпътствано от лек технически проблем, тъй като прекъсна излъчването на живо. Около 15 минути граждани нямаха информация какво се случва в заседателната зала. Точно в това време се е провела дискусията дали да се разглежда въвеждането на “бял билет" в градския транспорт в града под тепетата. Идеята на групата на ПП-ДБ е в дните с отчетено замърсяване на въздуха общината да въведе безплатни пътувания в градския транспорт, за да насърчи по-малкото използване на автомобилите и оттам намаляване на трафика в града и изпаренията от газовете и вредните частици в атмосферата. В крайна сметка точката отпадна от дневния ред.
"Искахме да свършим една добра работа за Пловдив, която вие спряхте. За 15 минути спряхте живото излъчване. Съвпадението е странно" - изрази недоволството на колегите си от групата Владимир Славенски.
Веселин Маневски от групата на ГЕРБ предложи дебатите да се повторят, но председателят Атанас Узунов не го прие, като отбеляза, че телевизията работи.
Официално беше съобщено, че в Общинския съвет на Пловдив няма да има група на "Има такъв народ". Това се случва, след като общинският съветник Тервел Борисов обяви, че напуска партията и групата.
Съгласно правилника на ОбС-Пловдив, в една група трябва да има най-малко трима членове. В началото на мандата съветниците от партията на Слави Трифинов бяха четирима, но преди няколко месеца напусна Димитър Арнаудов, а сега Тервел Борисов и остават двама съветници. Партията губи позицията на заместник-председател на Общинския съвет, но правомощията на съветниците не се променят.
Минута мълчание в ОбС - Пловдив в памет на тракийските бежанци
