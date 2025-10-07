Министърът на образованието идва в Пловдив и Асеновград

© Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Асеновград и Пловдив днес, 7 октомври.



В Асеновград той ще открие от 10:00 ч. нова сграда на детска градина "Мир“. Тя е с 4 групи за 97 деца. Изградена е по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.



В Пловдив от 15:00 ч. министър Вълчев ще открие изцяло обновената сграда на студентско общежитие "Чайка 1“. Ремонтът е осъществен със средства по Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития.



По време на посещението си министърът ще проведе работна среща с представители на Регионалното управление на образованието - Пловдив и учители от областта, както и с екипи по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици.