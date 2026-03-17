Министър идва в Пловдив за най-големия форум за лов, риболов и цветя
В нея ще участват: проф. д-р Иван Соколов – главен директор на Международен панаир Пловдив, инж. Николай Василев – заместник-министър на земеделието и храните, доц. д-р Христо Михайлов – ректор на Лесотехническия университет, доц. дор Боряна Иванова – ректор на Аграрния университет, Асен Марков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, инж. Росен Райчев – заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, инж. Васил Василев – председател на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ),
Церемонията по откриването на 30-ото издание на "Природа. Лов. Риболов“ и 28-ото издание на "Цветна пролет“ ще се състои пред Палата 7 в 12:00 часа същия ден. Двете изложения официално ще открие министърът на земеделието и храните Иван Христанов.
В 11.45 часа ще започнат демонстрациите на древни бойни и ловни обичаи в изпълнение на "БагаТур“ - организацията, посветена на възстановяване и популяризиране на ценностите и културата на прабългарите. От 11:00 часа най-известният български готвач Ути Бъчваров ще посреща гостите с вкусен гулаш от дивечово месо пред Палата №3.
Лекции, демонстрации, обучения и атракции за посетителите са подготвили организаторите на "Природа. Лов. Риболов“ 2026. Събитията са насочени както към професионалисти, така и към широката публика, с акцент върху практическите знания и преживяванията за децата.
Още по темата
