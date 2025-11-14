ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър идва в Пловдив
Целта е да се обсъдят проблемите, които срещат в работата по Механизма за обхват и задържане на децата в училище и подобряване на координацията между институциите. В разговора участие ще вземе и началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.
След края на срещата от 11:15 часа днес в сградата на Областна администрация Пловдив, министър Вълчев ще коментира резултатите от срещата пред медиите.
По-късно през деня, от 12:00 часа, министър Вълчев ще открие новоизградения STEM център в ОУ "Г. С. Раковски“ в с. Болярци. Предвидена е и среща с директори и педагогически специалисти от образователни институции от общините Садово и Първомай.
Красимир Вълчев ще бъде гост и на тържественото откриване на изцяло обновеното ученическо общежитие към ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив. Събитието ще се проведе от 16:00 часа.
