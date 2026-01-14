ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти се събират в Пловдив на мегафорум
Събитиеито се провежда под патронажа на областния управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева и е темата "Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“.
Участие във форума са потвърдили министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателите на Национален браншови синдикат "Висше образование и наука“ – КНСБ проф. Лиляна Вълчева и на Синдикат "Висше образование“ - КТ "Подкрепа“ доц. Валери Апостолов, председателят на Сдружението на държавните висши училища и ректор на СУ "Св. Климент Охридски проф. Георги Вълчев, ректори и още 24 университета от цялата страна, представители на националните работодателски организации и Националното представителство на студентските съвети.
Форумът има за цел да очертае конкретни решения за модернизацията на висшето образование и да засили взаимодействието между институциите, академичната общност и бизнеса. Събитието ще постави фокус върху ключови теми, свързани със стратегическото планиране, новите модели за финансиране на база ефективност, повишаване на качество на обучението и академичните стандарти и сътрудничество с бизнеса.
Събитието ще се състои на 15 януари 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.
