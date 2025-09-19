ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
Автор: Емануела Вилизарова 11:11Коментари (0)273
©
Разписанието на влаковете за следващата година предвижда запазване на всички основни връзки между Русе и останалите големи градове в страната, включително и Пловдив. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов след среща в Горна Оряховица.

Директната композиция от Русе за Пловдив ще продължи да тръгва рано сутрин – около 04:50 ч., като пристига в града под тепетата в 11:45 ч. На обратно, влакът ще заминава от Пловдив в 16:05 ч. и ще достига до Русе малко след 23:00 ч.

Разписанието е съобразено и с връзките през Горна Оряховица. Там вечер композицията от Пловдив ще бъде около 21:00 ч., когато ще прави връзка с експрес "Янтра“. Така пътуващите, които не са успели да използват сутрешния влак "Синият Дунав“ за Русе, ще имат удобна алтернатива.

"Янтра“ ще тръгва от София в 16:40 ч. и ще пристига в Горна Оряховица към 20:30 ч., откъдето пътниците ще могат да продължат директно за Русе. И тази композиция ще бъде с модерни немски вагони, доставени миналата година.

Запазването на връзката Русе – Пловдив е част от цялостната политика за осигуряване на бързи и удобни пътувания между Северна и Южна България, като същевременно се поддържа и връзката с други ключови направления – София, Варна и Бургас.


Още по темата: общо новини по темата: 449
31.08.2025 »
29.08.2025 »
26.08.2025 »
20.08.2025 »
04.08.2025 »
27.07.2025 »
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
10:29 / 19.09.2025
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
08:21 / 19.09.2025
Мухъл и мизерия: Анонсираха строежа на нова сграда на училище в П...
08:13 / 19.09.2025
Започна "Капана Фест"
08:05 / 19.09.2025
Много важна информация за клиентите на EVN България
06:00 / 19.09.2025
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
БК Локомотив Пловдив
Винетки 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: