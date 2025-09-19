ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
Директната композиция от Русе за Пловдив ще продължи да тръгва рано сутрин – около 04:50 ч., като пристига в града под тепетата в 11:45 ч. На обратно, влакът ще заминава от Пловдив в 16:05 ч. и ще достига до Русе малко след 23:00 ч.
Разписанието е съобразено и с връзките през Горна Оряховица. Там вечер композицията от Пловдив ще бъде около 21:00 ч., когато ще прави връзка с експрес "Янтра“. Така пътуващите, които не са успели да използват сутрешния влак "Синият Дунав“ за Русе, ще имат удобна алтернатива.
"Янтра“ ще тръгва от София в 16:40 ч. и ще пристига в Горна Оряховица към 20:30 ч., откъдето пътниците ще могат да продължат директно за Русе. И тази композиция ще бъде с модерни немски вагони, доставени миналата година.
Запазването на връзката Русе – Пловдив е част от цялостната политика за осигуряване на бързи и удобни пътувания между Северна и Южна България, като същевременно се поддържа и връзката с други ключови направления – София, Варна и Бургас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 449
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
10:29 / 19.09.2025
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
08:21 / 19.09.2025
Мухъл и мизерия: Анонсираха строежа на нова сграда на училище в П...
08:13 / 19.09.2025
Започна "Капана Фест"
08:05 / 19.09.2025
Много важна информация за клиентите на EVN България
06:00 / 19.09.2025
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS