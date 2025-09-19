Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе

© Разписанието на влаковете за следващата година предвижда запазване на всички основни връзки между Русе и останалите големи градове в страната, включително и Пловдив. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов след среща в Горна Оряховица.



Директната композиция от Русе за Пловдив ще продължи да тръгва рано сутрин – около 04:50 ч., като пристига в града под тепетата в 11:45 ч. На обратно, влакът ще заминава от Пловдив в 16:05 ч. и ще достига до Русе малко след 23:00 ч.



Разписанието е съобразено и с връзките през Горна Оряховица. Там вечер композицията от Пловдив ще бъде около 21:00 ч., когато ще прави връзка с експрес "Янтра“. Така пътуващите, които не са успели да използват сутрешния влак "Синият Дунав“ за Русе, ще имат удобна алтернатива.



"Янтра“ ще тръгва от София в 16:40 ч. и ще пристига в Горна Оряховица към 20:30 ч., откъдето пътниците ще могат да продължат директно за Русе. И тази композиция ще бъде с модерни немски вагони, доставени миналата година.



Запазването на връзката Русе – Пловдив е част от цялостната политика за осигуряване на бързи и удобни пътувания между Северна и Южна България, като същевременно се поддържа и връзката с други ключови направления – София, Варна и Бургас.