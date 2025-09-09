ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мини сметище зарина улица в Пловдив, хората скочиха срешу Иван Стоянов
Здравейте. Това е от ул. "Иван Ст. Гешев" 43, кв. "Смирненски". Вече 3 седмици е това сметище! Писах два пъти на "Чистота", но става все по-зле, сподели анонимен участник в социалните мрежи.
Някои от съгражданите му се нахвърлиха върху районни кмет Тони Стойчева: "Такава е некомпетентната кметица на Смирненски Тони Стойчева и неграмотния зам-кмет Иван Стоянов нищо не става от тия двамата".
Други обаче я защитиха:
Да не ги е изхвърлила кметицата...
Такова сметище не може да се изхвърли незабелязано. Ако граждани не са подали сигнал на 112 за нерагламентирано изхвърляне на отпадъци, когато са го забелязали, то може да се прегледат камери в района и да бъде санкциониран нарушителя.
Пловдивчани споделя, че в "Кючука" и "Прослав" положението е същото:
"Тези сметища са навсякъде из "Смирненски", кварталът вече ми напомня силно на Маалата. Но, о, изненада, тия боклуци не се озовават сами на боклука, някой дето не знае, че тези неща се изхвърлят на регламентирани за това сметища е решил, че ще си разчиства кочината ДО контейнерите за ежедневните ни боклуци. Кметицата тука с нищо не ви е виновна и докато не разберете, че заради такива гледки ще плащаме по-високи данъци за смет, положението няма да се оправи."
"Обърнете се към КМД-КЕП или към "Най-големия" зам. -кмет Иван Стоянов .
Докато този е зам.-кмет нито Комунала, нито дърварите ще си вършат работата както трябва. Докато е той, ще ги насочва към негови познати."
