Жители на ж.к. Тракия изразиха възмущение от ситуацията около заведението Lisko Burger, разположено в междублоково пространство на ул. "Св. Княз Борис I – Покръстител“.От страна на заведението често се посочва, че се полагат усилия за "облагородяване“ и подобряване на площадката около обекта, така че тя да бъде по-приятна за хората в квартала.В действителност обаче често пространството бива използвано като място за паркиране на десетки мотори по време на събиране, превръщайки площта на практика в паркинг, съобщават читатели на. Това предизвика недоумение сред живущите, тъй като пред заведението и зад него има наличен път за МПС, където реално може да се паркира.Жителите също така споделят, че при спиране на автомобилите си на обособените общински паркоместа пред заведението им се правят забележки, че автомобилите "загрозяват“ заведението. Това създава напрежение, тъй като местата са общински и са предназначени за свободно ползване от живущите в квартала.