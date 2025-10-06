© виж галерията С ученическа изложба започна "Месец на животните и хората, които ги обичат“ в район "Южен“. През целия октомври ще се проведат редица мероприятия, които са по повод Международния ден за защита на животните, отбелязван традиционно на 4 октомври.



Инициативите стартираха с прекрасна изложба на рисунки на ученици от 5 клас при СУ "Константин Величков“ с ръководител Лидия Мутафчиева. Произведенията на талантливите деца ще бъдат изложени до края на месеца в районното кметство.



Днес своята награда получи и стопанинът на кучето Вълкан, който е печеливш от томболата на Община Пловдив "Регистрирай куче, спечели награда“. "За нас беше удоволствие да се запознаем с историята на Вълкан. Той е кръстоска и е осиновен от собственика си Самуил Василев, който е научил за него чрез страница във Фейсбук. Така Вълкан и Самуил са извадили своя голям късмет, намирайки се взаимно и днес са щастливи заедно. Радваме се, че има добри хора, които могат да отворят сърцата си за да променят съдби. Пожелаваме им да бъдат здрави и все така с късмет“, заяви кметът на "Южен“ Атанас Кунчев.



Той съобщи, че на 14.10. от 10:00 ч. в парк "Кронщад“ съвместно със Зооветеринарния комплекс ще бъде проведено събитие, имащо за цел изоставени кученца да открият своя нов дом. "Ако и вие сте с добри сърца и обичате животните, може да намерите своя приятел. Заповядайте, за да се запознаете с нашите кученца, които се надяват и чакат късмета на Вълкан да споходи и тях и те да получат своя шанс за дом, семейство и топлина“, призова кметът Атанас Кунчев.