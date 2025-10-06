ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Месец на животните и хората, които ги обичат" в район "Южен"
Инициативите стартираха с прекрасна изложба на рисунки на ученици от 5 клас при СУ "Константин Величков“ с ръководител Лидия Мутафчиева. Произведенията на талантливите деца ще бъдат изложени до края на месеца в районното кметство.
Днес своята награда получи и стопанинът на кучето Вълкан, който е печеливш от томболата на Община Пловдив "Регистрирай куче, спечели награда“. "За нас беше удоволствие да се запознаем с историята на Вълкан. Той е кръстоска и е осиновен от собственика си Самуил Василев, който е научил за него чрез страница във Фейсбук. Така Вълкан и Самуил са извадили своя голям късмет, намирайки се взаимно и днес са щастливи заедно. Радваме се, че има добри хора, които могат да отворят сърцата си за да променят съдби. Пожелаваме им да бъдат здрави и все така с късмет“, заяви кметът на "Южен“ Атанас Кунчев.
Той съобщи, че на 14.10. от 10:00 ч. в парк "Кронщад“ съвместно със Зооветеринарния комплекс ще бъде проведено събитие, имащо за цел изоставени кученца да открият своя нов дом. "Ако и вие сте с добри сърца и обичате животните, може да намерите своя приятел. Заповядайте, за да се запознаете с нашите кученца, които се надяват и чакат късмета на Вълкан да споходи и тях и те да получат своя шанс за дом, семейство и топлина“, призова кметът Атанас Кунчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след нав...
18:25 / 06.10.2025
Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
17:13 / 06.10.2025
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS