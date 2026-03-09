ЗАРЕЖДАНЕ...
Меганаглец със сливенска регистрация гази закона в Пловдив
© Фейсбук
Нарушителят най-напред засича пътя на шофьора, чийто видеорегистратор прави записа. А след това по най-безскрупулния начин черното ауди се качва по тротоара, за да паркира, като преди това едва не отнесе възрастна дама, разхождаща домашния си любимец в района.
Номерът на наглеца е СН6439ВА. Пазете се, ако го видите, защото последствията могат да бъдат доста неприятни при среща с този индивид.
