|Медиците от детските градини и училищата в "Южен" с опреснително обучение по първа помощ
Опреснителното обучение бе водено от д-р Петър Паунов от Българския червен кръст, който демонстрира върху манекени как да се реагира при спешни случаи. Разгледани бяха действията, които медицинските специалисти да предприемат при загуба на съзнание, задавяне, изгаряния, остри вирусни инфекции, кръвотечения, фрактури и други състояния, изискващи незабавна лекарска намеса.
С различни ролеви игри и практически упражнения медиците опресниха знанията си и получиха практически съвети, които ще бъдат изключително полезни в ежедневната им работа. Накрая всички преминаха през тест за оценка и получиха удостоверения от БЧК за завършено обучение по оказване на първа долекарска помощ при спешни състояния на деца.
