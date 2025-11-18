ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
Жена с трансплантиран бъбрек постъпва по спешност с разкъсана аорта – състояние, което за минути може да бъде фатално. Благодарение на бързата реакция, опита и прецизната работа на мултидисциплинарния екип на УМБАЛ "Свети Георги“, беше извършена сложна и успешна операция.
След 30 дни в медикаментозна кома пациентката вече е у дома и се възстановява – истинско доказателство за силата на медицината, професионализма и човешката отдаденост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
15:03 / 18.11.2025
Пловдивчанин: Опасно и гнусно преживяване
16:31 / 18.11.2025
Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
13:38 / 18.11.2025
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
12:29 / 18.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS