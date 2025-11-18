Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

© Лекари от най-голямата университетска болница в Южна България извършиха спасителна операция от световен мащаб.



Жена с трансплантиран бъбрек постъпва по спешност с разкъсана аорта – състояние, което за минути може да бъде фатално. Благодарение на бързата реакция, опита и прецизната работа на мултидисциплинарния екип на УМБАЛ "Свети Георги“, беше извършена сложна и успешна операция.



След 30 дни в медикаментозна кома пациентката вече е у дома и се възстановява – истинско доказателство за силата на медицината, професионализма и човешката отдаденост.