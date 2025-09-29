ИЗПРАТИ НОВИНА
Математическата гимназия в Пловдив става на 55 години
Автор: Ивет Калчишкова 12:47Коментари (0)144
© Plovdiv24.bg
Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов“ в Пловдив предвижда множество събитията и чествания, посветени на 55-годишнината на училището, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

През 1970 г. с постановление на министъра на образованието е взето решение за създаване на математически гимназии в страната, на 29 октомври същата година е внесено разрешителното за създаване на пловдивската гимназия, а година по-късно - на 15 септември 1971 г. в Пловдив е първият училищен звънец.

"Октомври е месец на идеите в гимназията. Искаме да съберем предложения за нещо съвременно, защото трябва да гледаме напред“, заяви учителят по математика Васил Симеонов.

Той припомни и ключовите дати от календара на МГ. На 25 октомври ще се проведе турнир по математика на името на първия директор на гимназията Димо Малешков. Състезанието ще бъде безплатно за участниците, а победителите ще бъдат наградени на 29 октомври.

Следващата пролет гимназията ще представи изложба на Римския стадион в Пловдив, показваща историята и постиженията на училището.

На 30 април ще се състои голям бал на випуските - среща на бивши, настоящи и бъдещи възпитаници. Кулминацията на честванията е планирана за 5 май 2026 г., когато ще бъде отбелязан патронният празник.

От ръководството изразиха надежда, че скоро община Пловдив ще ги информира на какъв етап е проектът за нова сграда на школото. 

"По проект към Министерството на образованието се очаква до края на 2027 г. да приключи. Надяваме се скоро да имаме развитие", допълниха те. 

През далечната 1971 година училището е стартирало с около 200 ученици, а днес МГ "Акад. Кирил Попов“ обучава над 1200 деца.

Училището е известно с високите си постижения по математика и информатика. Школото въвежда първо униформи след демократичните промени, а сред възпитаниците му са изявени учени, архитекти и общественици, включително сегашният главен архитект на Пловдив.

Според тях те имат най-важното за едно училище - уникални деца и стабилни родители. Школото е в Топ 3 на математическите гимназии от 31 в цялата страна.

Цялата пресконференция можете да видите във видеото.








