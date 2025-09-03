© виж галерията По повод предстоящото честване на Деня на Съединението – 6 септември, екипите на ОП "Чистота“ извършиха цялостно почистване на всички входно-изходни артерии на града. Дейностите обхванаха машинно метене и измиване на пътните платна, почистване на трева, събиране на отпадъци от тротоари и прилежащи пространства.



Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. "Цар Борис Трети Обединител“, бул. "Източен“, бул. "Менделеев“, бул. "Найчо Цанов“, бул. "Санкт Петербург“ и др.



"ОП "Чистота“ ще продължи системно да следи и поддържа хигиената по основните булеварди, улици и прилежащи пространства, като полага постоянни усилия за опазването на чистотата и добрия облик на града“, коментира директорът инж. Десислава Георгиева.