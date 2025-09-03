ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мащабно почистване на Пловдив за 6 септември
Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. "Цар Борис Трети Обединител“, бул. "Източен“, бул. "Менделеев“, бул. "Найчо Цанов“, бул. "Санкт Петербург“ и др.
"ОП "Чистота“ ще продължи системно да следи и поддържа хигиената по основните булеварди, улици и прилежащи пространства, като полага постоянни усилия за опазването на чистотата и добрия облик на града“, коментира директорът инж. Десислава Георгиева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 281
|предишна страница [ 1/47 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Четирима министри идват в Пловдив заради еврото!
14:23 / 03.09.2025
Тежък инцидент със загинал човек в Пловдив
12:52 / 03.09.2025
Борисов: Моето его е по-голямо от това на Костадин Димитров и Тем...
12:38 / 03.09.2025
Бой в ресторант в Пловдив, между масите хвърчат камъни
13:33 / 03.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
11:44 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS