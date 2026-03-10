Artmark България представя Пролетния си Аукцион 2026 – събитие, което събира редки произведения на българското изкуство, значими модернистични творби и силно присъствие на съвременна живопис.Преди самия аукцион всички 178 произведения могат да бъдат разгледани в изложба в Къща Ватев – Галерия Аrtmark (ул. "Кузман Шапкарев“ 1, София) от 6 март 2026 г. Входът е свободен, а експозицията е отворена всеки ден и дава възможност на колекционери и любители на изкуството да видят отблизо произведенията, преди те да бъдат предложени на търг. Аукционът ще се проведе на 26 март 2026 г. в Hyatt Regency Sofia.Акцент в Пролетния аукцион е мащабната картина на Златю Бояджиев "Две сватби“ (€ 20 000 – 35 000) – силна и емблематична творба от втория творчески период на художника. Закупена директно от Бояджиев от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас, картината излиза на пазара след над пет десетилетия в престижна частна колекция. Този произход, заедно със значението на творбата за историята на българското изкуство, я нарежда сред най-важните произведения, появявали се на пазара на изкуството у нас през последните години.Картината принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на художника. "Две сватби“ разгръща многопластова панорама на зимата в Смолян, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. Със своята експресивна живопис, динамична композиция и внушителен формат произведението се нарежда сред определящите творби в наследството на Бояджиев и сред акцентите в селекцията на Пролетния Аукцион.Сред водещите произведения в аукциона е и творбата на Жул Паскин "Три млади момичета“ (€ 20 000 – 35 000), създадена през 1930 г., малко преди смъртта на художника и вероятно сред последните му творби. Картината е била част от известните колекции на Ролф де Маре и Самюел Йозефовиц и е показвана в значими изложби в институции като Whitney Museum of American Art, Haus der Kunst и Wiener Secession. Репродуцирана е и в ключови монографии и каталози за творчеството на Паскин. С този впечатляващ произход и значимост за късния период на художника творбата представлява рядка възможност за колекционерите.Аукционът включва и две от значимите произведения на българския модернизъм: "Пазачът“ на Иван Милев (€ 4 000 – 6 000), от семейната колекция на Славка Флорева, и монументалната маслена картина "Форми, отлитащи от земята“ на Жорж Папазов (€ 15 000 – 25 000). Творбата на Милев, която рядко се появява на аукцион, показва характерния за автора сецесионен стил с наситен цвят, богат детайл и сценична композиция. Картината на Папазов, създадена в началото на 30-те години през зрелия му период, е показателна за неговия абстрактно-сюрреалистичен език – геометрични форми сякаш се издигат от земята върху тъмносин фон, превръщайки я в едно от най-представителните маслени платна от неговото творчество, предлагани досега в България.Селекцията на Пролетния Аукцион на Artmark включва общо 178 произведения – внимателно подбрана колекция от редки и представителни творби на едни от най-значимите български художници и съвременни автори. Колекционерите ще могат да видят и произведения на Светлин Русев, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Васил Бараков, Любен Зидаров, Енчо Пиронков и Димитър Лалев.