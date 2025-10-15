Машина за 35 500 лева улеснява премахването на опасни дървета в Пловдив

© Пъновете от отсечените болни и стари дървета, които застрашават здравето и имуществото на пловдивчани, ще бъдат премахвани за секунди, след като ОП "Градини и паркове“ закупи нова фреза за вертикално раздробяване на дънери Dipperfox 400. Тя тежи 190 кг, има форма на свредел и раздробява пънове за 50 секунди. По този начин много по-бързо и лесно се осигурява място за засаждането на ново дърво. Обогатяването на автопарка на ОП "Градини и паркове“ със специализирана техника е част от устойчивата политика на общинското предприятие за по-зелен и по-красив Пловдив.



"Целта ни е да превърнем града в по-зелено, по-приветливо и по-здравословно място за живеене. Работим активно по засаждането на нови дървета, създаването на зелени кътчета в кварталите и обновяването на съществуващите паркове. Зелената инфраструктура не е само естетика – тя е ключова за по-чист въздух, по-ниски температури през лятото и по-добро качество на живот. Вярваме, че с последователни усилия можем да направим града ни по-жив и устойчив на климатичните предизвикателства“, коментира директорът на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева.



Машината, която струва 35 500 лева, е купена със средства от бюджета на ОП "Градини и паркове“. От миналата година предприятието притежава и машина за вадене и преместване на дървета.