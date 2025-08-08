© виж галерията Вчера реших да зарадвам тъщата в Пловдив за рождения ѝ ден с един хубав букет.



Онлайн поръчка – красив букет, снимката вдясно (очакване) беше в сайта.



Снимката вляво (реалност) е това, което пристигна, това сподели професионалият пилот Марио Бакалов във Facebook, видя Plovdiv24.bg.



Тъщата ме погледна така, сякаш аз лично съм го брал от трите храста пред къщата.



Не ми е дори до броя на розите, но състоянието им беше наистина разочароващо.



Дано фирмата изпрати корекция на букета. Но едва ли.



Споделям го като забавна случка и малко поука за всички нас, когато поръчваме онлайн.



Моят личен съвет: e-cvete.com.bg няма да влезе в списъка ми с препоръки, написа още извесният ни пилот.



Всъщност истината е малко по-различна. Бърза проверка на Plovdiv24.bg в сайта на цветарския онлайн магазин показва, че ясно е написано, че цената е за 5 броя, а снимката е с 31 и имате опция да изберете брой рози. И въпреки всичко рекламата е леко подвеждаща и човек, който разполага с ограничено време лесно може да се оббърка.