|Марин Ергенът сподели за тежка лична загуба
"В мен извираше някакво желание да споделя за брат си. Не съм много сигурен, че беше на мястото си това, но реагирах някак си емоционално. Преди няколко години загубих брат си. Беше сравнително нещастен случай", каза той.
"Не знам какво ме наведе в момента на тази мисъл, но определено последните години се замислям все повече и повече, че не съм имал тази възможност да прекарам достатъчно време с него в по-съзнателните си години", сподели Марин.
На въпроса на Цвети на колко години е бил той, когато се е случила трагедията, Марин отговори: "Беше точно десет години по-голям от мен".
"Накара ме да оценявам изключително много хората около мен, докато ги имам, защото никога не знаеш какво може да стане", сподели Марин.
"Много е ценно за мен да знам за неговте травматични преживявания. И много се радвам, че се отпусна да ми сподели. Това не е нещо, което човек споделя на всеки“, каза Цвети.
Марин и Цветелина Ненова рязко се сближиха по време на фотосесията "Любов в джунглата" в "Ергенът" 5. Тя се чувстваше повече от комфортно в неговата компания, докато снимаха, а той отбеляза, че бързо е усетил колко е отпусната. Това нейно поведение определено му хареса и къдравия красавец даде своята роза на Цвети, което бе обещание за романтична среща.
Двамата отидоха на романтична вечеря заедно и започнаха да си говорят така сякаш се познават от години. С вкусна храна и хубава музика, обстановката беше досущ като в приказка. Освен за загубата на брат си, Марин сподели още свои лични истории с Цвети и няколко пъти повтори колко силно я е усетил по време на фотосесията.
Поведението му бе на човек, който започва да се увлича и да изпитва истински романтични чувства. Той гледаше Цветелина директно в очите, без да отмества поглед и дори я покани на специален танц за двама. С този жест, той още по-категорично заяви вълнението си към нея. Двамата танцуваха нежно и се гледаха в очите почти като влюбени.
Разбира се, по време на срещата им дойде време и за по-задълбочените въпроси. Когато намесиха темата за прошката, Марин заяви, че очите на Цвети определено биха я издали, ако наистина съжалява за нещо. Къдрокосият ерген изглеждаше изключително радостен, но и същевременно спокоен в компанията на малката Цвети. А тя от своя страна май също започва да изпитва все по-силно привличане към него, пише ladyzone.bg.
