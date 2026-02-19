ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Малката Мелпомена" и Калин Сърменов в предаването "Цветовете на Пловдив"
Ще ви срещнем и с българския актьор и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов. Той разказва интересни истории от собствения си живот и коментира умее ли българинът да се смее днес.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
