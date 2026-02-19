ИЗПРАТИ НОВИНА
"Малката Мелпомена" и Калин Сърменов в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:04
Национален младежки театрален конкурс "Малката Мелпомена" кани почитателите на своето V - то издание, което ще се проведе на 29, 30 и 31 май 2026 г. Организатор на конкурса е Театър "А`парт" Пловдив. Днес ще ви срещнем със създателя на театър "А`парт" Сашо Петков, който ще ни разкаже всички подробности за конкурса.

Ще ви срещнем и с българския актьор и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов. Той разказва интересни истории от собствения си живот и коментира умее ли българинът да се смее днес.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.   


