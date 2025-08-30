Магично място на 25 км от Пловдив ни кара да забравим за жегата

© Все още е лято и навън температурите продължават да напомнят, че есента не е чак толкова близо. Когато в Пловдив от жега не можеш си намериш място, климатикът ти е на "шест" и нищо не ти се прави, съвсем близо до града ни има едно страхотно селце. Дедево (Дедово) е основано през далечната 1656 г. в полите на Родопите. Намира се на 25 км от Пловдив и е с надморска височина 1079 м. В селото има добро съчетание на стара и нова архитектура. Селото се гордее с една от най-старите църкви в Пловдивска епархия - църквата "Св. Атанасий", основана през 1838 г., в която е преподавал видният българин Захари Стоянов.



В селото се намират и два стари параклиса "Св. Дух" и "Св. Петка", които са запазили българския дух през вековете. Под параклиса "Св. Дух" се намира аязмо "Св. Дух", а над него вековно дърво "Старият бук", което е над 300 години и е природозащитен обект. Курортът "Равнища", който е в землището на село Дедево, от няколко години дава младежки облик на селото.



Създаден е хотелски комплекс и увеселителен център. Поради близостта на населеното място до Пловдив през летния период има хиляди посетители, желаещи да отдъхнат от летните горещини в големия град. Хижа "Равнища" е с надморска височина 1242 м. В красивата природа има съчетание на дървесните видове бук, бор, ела и други. Чешмите и ручеите в района са с кристално чиста вода.