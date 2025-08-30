ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Магично място на 25 км от Пловдив ни кара да забравим за жегата
В селото се намират и два стари параклиса "Св. Дух" и "Св. Петка", които са запазили българския дух през вековете. Под параклиса "Св. Дух" се намира аязмо "Св. Дух", а над него вековно дърво "Старият бук", което е над 300 години и е природозащитен обект. Курортът "Равнища", който е в землището на село Дедево, от няколко години дава младежки облик на селото.
Създаден е хотелски комплекс и увеселителен център. Поради близостта на населеното място до Пловдив през летния период има хиляди посетители, желаещи да отдъхнат от летните горещини в големия град. Хижа "Равнища" е с надморска височина 1242 м. В красивата природа има съчетание на дървесните видове бук, бор, ела и други. Чешмите и ручеите в района са с кристално чиста вода.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
3 години след първата копка нищо не е готово, а обещаваха друго
10:17 / 30.08.2025
Шест дами искат да работят в община Пловдив
09:26 / 30.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути ...
17:34 / 29.08.2025
Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществот...
17:18 / 29.08.2025
100 хиляди лева за почистване на Националната търговска гимназия ...
08:54 / 30.08.2025
Светкавична реакция след сигнал от Plovdiv24.bg
11:01 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS