МВР с първа информация за трагедията в южната част на Пловдив

© Областната дирекция на министерството на вътрешните работи в Пловдив потвърди информацията на Plovdiv24.bg, която съобщихме преди минути. А именно - труп на човек, покрит с бял чувал, лежи на улица "Асен Христофоров" в район "Южен".



Ето какво ни казаха по този повод от пресцентъра на полицията в града под тепетата:



"Мъж с все още неустановена самоличност е скочил от висок етаж на жилищен блок. От първоначалния оглед няма данни за насилие. Образувано е досъдебно производство".