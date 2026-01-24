Труп на човек, покрит с бял чувал, в междублоково пространство в Кючука

© Plovdiv24.bg Архивна снимка За тежък инцидент с починал човек в Пловдив от днес научи Plovdiv24.bg. Читател на медията ни съобщи, че "на улица "Асен Христофоров" в район "Южен" в момента има полиция и линейка, както и човек, покрит с бял чувал, най-вероятно починал".



"Ако мислите да минавате през пътечката към Minimart от задната страна на "Луксор" 1 и сте със слаби сърца, особено с деца, ви съветвам да не го правите. Човек е скочил или паднал (не се знае) от сградата и все още е там, не са го откарали", съобщи очевидец, който преди малко е минал през мястото на трагедията.