МВР с информация за инцидента на изхода на Пловдив

© Фейсбук Служители от сектор "Пътна полиция“ изясняват причините за катастрофа, възникнала около 7.35 ч. днес на пътя Пловдив - Пазарджик.



Ударът настъпил между три автомобила и единият от тях се е обърнал. Алкохолните проби на водачите са отрицателни.



Двама от тях са откарани в болница за медицински прегледи. Произшествието е отработено по административен ред.