МВР с информация за инцидента на изхода на Пловдив
18:00
© Фейсбук
Служители от сектор "Пътна полиция“ изясняват причините за катастрофа, възникнала около 7.35 ч. днес на пътя Пловдив - Пазарджик.

Ударът настъпил между три автомобила и единият от тях се е обърнал. Алкохолните проби на водачите са отрицателни.

Двама от тях са откарани в болница за медицински прегледи. Произшествието е отработено по административен ред.







