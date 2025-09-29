ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР с информация за инцидента на изхода на Пловдив
Ударът настъпил между три автомобила и единият от тях се е обърнал. Алкохолните проби на водачите са отрицателни.
Двама от тях са откарани в болница за медицински прегледи. Произшествието е отработено по административен ред.
