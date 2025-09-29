Нов инцидент след един от изходите на Пловдив!

© Фейсбук Кола се обърна по таван на пътя след кръговото кръстовище на изхода на Пловдив в посока Пазарджик.



Катастрофата е станала тази сутрин. По първоначална информация няма данни за тежко пострадали, но материалните щети по автомобила са сериозни.



Причините за възникването на пътнотранспортното произшествие се изясняват. Ударът е бил между три коли, уточниха преминаващи оттам шофьори.