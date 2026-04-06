Министерството на вътрешните работи няма право да коментира текущо разследване - с тези думи главният секретар на МВР старши комисар Георги Кандев отказа да съобщи повече информация за заловения чуждестранен гражданин, издирван от властите в Чехия за палеж и тероризъм, предава репортер на Plovdiv24.bg.

За лицето има издадена Европейска заповед за задържане. Българските власти работят с чешките си колеги по случая, каза единствено ст. комисар Кандев.

Припомняме, че на 20 март 2026 г. избухна пожар в оръжеен склад в чешкия град Пардубице. Огънят нанесе огромни щети, за щастие няма пострадали хора. Местните власти подозират умишлен палеж и тероризъм. За издирване са обявени шестима души във връзка с пожара. Единият от заподозрените е задържан на 3 април 2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево" при опит да напусне България в посока Република Турция.

Европейската заповед за арест спрямо 26-годишния Натхан Даниел Лимесанд е получена в Окръжна прокуратура – Хасково чрез Шенгенската информационна система и е преведена от чешки на български език.

Със свое определение от днес Окръжният съд в Хасково наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на чуждестранния гражданин. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 3-дневен срок.

